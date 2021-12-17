Минкоммерции Китая выразило США протест за расширение санкций в отношении компаний КНР

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китайские власти выражают Соединенным Штатам протест в связи с расширением американских санкций в отношении компаний КНР, поскольку такие односторонние меры подрывают глобальные цепочки поставок. Об этом сообщило в пятницу Министерство коммерции КНР.

"США используют абстрактное понятие государственной безопасности и под лозунгами т. н. защиты прав человека <...> ввели запрет на импорт продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), - говорится в распространенном заявлении. - В связи с подобными гегемонистскими мерами Китай выражает Соединенным Штатам резкое недовольство и решительный протест".

В нем подчеркивается, что американские власти "постоянно злоупотребляют мерами, нацеленными на сдерживание экспорта и ограничение инвестиций", используя для этого мощь государственного аппарата. "Они находят причину, не имея для этого веских оснований", - отмечается в заявлении.

Как уточняется в документе, Вашингтон своими действиями подрывает международные цепочки поставок. "США к тому же ввели санкции против исследовательских медицинских учреждений КНР, <...> они пренебрегают общечеловеческими ценностями", - подчеркивается в нем.

"Соединенные Штаты должны незамедлительно отказаться от своих ошибочных методов, немедленно перестать вмешиваться в регулярную деятельность компаний, вовлеченных в китайско-американское торгово-экономическое сотрудничество", - заявило Минкоммерции Китая.

В четверг Минфин США ввел санкции против восьми китайских технологических компаний, а Минторг - экспортные ограничения против порядка 30 организаций КНР, среди которых Академия военно-медицинских наук и 11 ее научно-исследовательских институтов. Действия этих структур, многие из которых связаны с биотехнологиями, по версии Вашингтона, "противоречат внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов". Конгресс США также принял законопроект об ограничении импорта товаров из Синьцзяна. Введенные вашингтонской администрацией рестрикции связаны с приписываемыми Пекину нарушениями прав человека в СУАР и поддержкой, которую отдельные китайские предприятия якобы оказывали Вооруженным силам КНР.