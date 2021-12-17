Систему госпланирования для ДФО и Арктики планируют запустить в 2022 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральное автономное научное учреждение "Востокгосплан" планирует запустить в 2022 году комплексную информационно-аналитическую прогнозную систему государственного планирования социально-экономических и демографических процессов на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор научного учреждения Михаил Кузнецов.

"В 2022 году мы ставим перед собой задачу запуска комплексной информационно-аналитической прогнозной системы государственного планирования социально-экономических и демографических процессов Дальнего Востока и Арктики. Это не одна система, а совокупность инструментов. Все вместе это представляет собой мощное хранилище данных, которое объединит данные Росстата, ведомственную статистику, другие источники в региональном и муниципальном разрезе. Эта система будет дооснащена собственной аналитикой и индексами. Второй блок - прогнозный, с элементами моделирования на уровне отдельных компаний, отраслей и регионов", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что в этом году эксперты центра разработали базы данных по регулированию северного завоза, Севморпути, развития туризма в Камчатском крае, которые войдут в состав комплексной информационно-аналитической прогнозной системы.

"В целом, мы видим потребность министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, как нашего учредителя, в усилении доказательности реализуемой политики, и намерены по максимуму эту потребность удовлетворять путем всестороннего и качественного анализа используемых мер и обоснования новых инструментов развития. Жителям Дальнего Востока и Арктики важно понимать, что, как и зачем делает государство для развития этих территорий, видеть себя в этой политике, чувствовать свою значимость", - отметил собеседник агентства.

ФАНУ "Востокгосплан" является подведомственным учреждением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выполняющим научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.