В Волгоградской области стартовало строительство крупной транспортной развязки

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство многоуровневой транспортной развязки над железнодорожным переездом стартовало в районе волгоградского поселка Водстрой. Проект планируют завершить в конце 2023 года, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Волгоградской области.

"В настоящее время выполняются работы по устройству свайного поля фундаментов опор путепровода, технологических проездов и площадок. На данном этапе к работе привлечено 14 единиц специальной дорожно-строительной техники и более 25 разнопрофильных специалистов, включая инженерный состав", - пояснили в пресс-службе.

Переезд между станциями "Древний Вал - Орловка" является одним из самых загруженных на территории Волгоградской области: интенсивность движения на данном участке составляет более 35 тыс. автомобилей в сутки, а в период отпусков доходит до 50 тыс. машин. Для разгрузки движения на этом участке 3-й Продольной магистрали был разработан проект строительства новой многоуровневой развязки, а также расширения автодороги с двух до четырех полос на отрезке в 3,2 км.

3-я Продольная магистраль входит в состав международного транспортного коридора "Север - Юг", обеспечивает движение транзитов, маршрут которых проходит со стороны Самарской области, Башкортостана, регионов Уральского федерального округа по направлениям в Московскую, Ростовскую области, Краснодарский край, а также Республику Крым.