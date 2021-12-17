У банка отозвали лицензию. Как вернуть деньги?

Волна отзывов банковских лицензий давно позади, и Банк России все реже прибегает к этому механизму "расчистки" сектора. Однако ряд экспертов по-прежнему утверждают, что часть игроков все же покинет рынок. Так, "Эксперт РА" в своем обзоре "Индекс здоровья банковского сектора" спрогнозировал закрытие около 30 кредитных организаций к октябрю 2022 года. ТАСС опросил участников рынка и экспертов, что делать клиентам банков, у которых ЦБ РФ отозвал лицензию.
Отзыв лицензии — решение Банка России, после которого в кредитную организацию назначается временная администрация.
В дальнейшем банк будет ликвидирован по решению арбитражного суда.
Решение по отзыву лицензии принимается в случае, если организация систематически нарушает требования законодательства и нормативных актов регулятора. Часто банки из-за нарушений теряют собственные средства и перестают выдавать клиентам деньги со вкладов или проводить платежи.
Что делать клиентам?
Система страхования вкладов (ССВ) действует в России с 2003 года. Участие в ней обязательно для всех банков, которые работают со вкладами физических лиц. Под защитой ССВ находятся вклады физических лиц, индивидуальных предпринимателей, малых предприятий, а также ряда некоммерческих организаций социальной направленности. Как рассказали ТАСС в Центре финансовой грамотности НИФИ Минфина России, главная цель создания института защиты вкладчиков — повышение доверия к банковской системе, предотвращение панических настроений держателей банковских вкладов, способных привести к глубоким кризисам всей финансовой системы.
Для того чтобы застраховать свой вклад, клиенту банка нет необходимости заключать отдельный договор: по закону это происходит автоматически, если банк, в котором размещаются средства, является участником ССВ. В свою очередь финансовая организация, которая не состоит в системе, не имеет права брать вклады.
Если у банка отозвали лицензию или Банком России введен мораторий (временный запрет) на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации, не стоит паниковать, рекомендует заместитель руководителя Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Горелик. Надо дождаться, когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определит банк-агент, который будет производить страховые расчеты, и объявит начало выплат. "Вкладчик должен предоставить в банк-агент паспорт, при необходимости — документы, подтверждающие его права, и заполнить заявление о выплате страхового возмещения. Выплаты производятся в течение трех дней со дня обращения, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. Сумма страховки может быть выплачена наличными или перечислена по реквизитам, указанным клиентом", — уточнила Горелик.
Согласно действующему законодательству, возмещение по вкладам выплачивается АСВ в полном размере суммы всех вкладов клиента банка, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика в одном банке. Если же вы решили положить на депозит больше 1,4 млн рублей, рационально разбить сумму на несколько вкладов в разных банках.
"В отдельных случаях суммы возмещения могут составлять до 10 млн рублей. Например, по счетам эскроу (спецсчет, на котором хранятся деньги до выполнения определенных условий со стороны получателя средств — прим. ТАСС), при получении денежных средств в результате исполнения решения суда, в качестве наследства, социальных выплат, возмещения ущерба и т.д. Кроме того, в настоящее время застрахованными являются и средства субъектов МСП, которые внесены в соответствующий реестр МСП", — рассказала младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Юлия Якупова.
При этом сумма, превышающая размер государственной страховки, может быть выплачена в ходе банкротства банка. А вот сумма в пределах страхового лимита выплачивается в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления и документов в банк-агент, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая (отзыва лицензии). Для получения суммы сверх страховки может потребоваться более длительное время — вплоть до двух лет.
Есть важный нюанс. "Если у гражданина в банке был не только вклад, но и кредит, то страховое возмещение выплачивается за минусом суммы задолженности по кредиту, возникшей на момент наступления страхового случая. Для получения оставшейся части (в пределах страховой суммы) клиенту сначала потребуется полностью погасить кредит. Взаимозачет требований невозможен. Это делается для упрощения взыскания долга в случае, если кредитную организацию признают банкротом или ликвидируют по иному основанию, что в большинстве случаев и происходит с банком, в отношении которого наступил страховой случай", — указывает эксперт НИФИ Минфина России.
Надежен ли мой банк?
Деловая репутация и кредитный рейтинг — самые важные показатели, на которые стоит ориентироваться при выборе кредитной организации. Во-первых, стоит собрать всю доступную информацию о нескольких банках, предлагающих подходящие вам варианты вкладов и счетов.
Тщательно оцените все параметры вклада и общую доходность депозитов в разных банках и только после этого отправляйтесь в банк заключать договор. Перед тем как заключить договор, также рекомендуется проверить его кредитный рейтинг. Большинство банков предоставляют свою внутреннюю информацию российским или зарубежным рейтинговым агентствам. На основе этих данных им присваивается кредитный рейтинг, который бывает высоким, средним или низким (А, B и С).
Важнейшим критерием выбора банковского вклада является величина процентной ставки. "Но если ставка значительно превышает среднерыночные показатели, то, скорее всего, у этого банка есть финансовые проблемы. Для сравнения процентов по рублевым вкладам можно ориентироваться на ключевую ставку Банка России. С подробными условиями по вкладам всегда можно ознакомиться на сайте самого банка", — отмечает руководитель Центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.
Тем, кто задумался о банковском вкладе, не стоит пренебрегать изучением финансовых продуктов. "В ходе информационно-просветительских мероприятий, организованных в рамках государственной программы повышения финансовой грамотности, в материалах на портале моифинансы.рф мы уделяем особое внимание проблеме месселинга. Нередки случаи, когда под видом депозита менеджеры банков продвигают комплексные инвестиционные продукты или навязывают их в дополнение к вкладу. В этих случаях они обещают доходность, превышающую обычный вклад, но "забывают" упомянуть о рисках", — обращает внимание Анна Горелик.
Стоит запомнить, что вкладом не является: накопительное и инвестиционное страхование; доверительное управление; паи от управляющих компаний; ценные бумаги, входящие в состав индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Также не покрываются системой страхования обезличенные металлические счета (ОМС). Доход от инвестиций, в отличие от выплат процентов по вкладу, не гарантирован. Более того, вы рискуете все потерять, напоминает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.
Таким образом, участие банка в системе страхования вкладов является одним из основных критериев выбора кредитной организации. В настоящее время ее участниками являются более 300 российских банков — это абсолютное большинство действующих кредитных организаций в стране. Наличие банка в этой системе дает гарантию, что средства — до 1,4 млн рублей в рамках страховой суммы, включая проценты, — в любом случае вернут. Согласно данным АСВ, в банках — участниках Системы страхования вкладов деньги 98,4% вкладчиков на 100% покрываются страховым возмещением.