У банка отозвали лицензию. Как вернуть деньги?

Волна отзывов банковских лицензий давно позади, и Банк России все реже прибегает к этому механизму "расчистки" сектора. Однако ряд экспертов по-прежнему утверждают, что часть игроков все же покинет рынок. Так, "Эксперт РА" в своем обзоре "Индекс здоровья банковского сектора" спрогнозировал закрытие около 30 кредитных организаций к октябрю 2022 года. ТАСС опросил участников рынка и экспертов, что делать клиентам банков, у которых ЦБ РФ отозвал лицензию.

Отзыв лицензии — решение Банка России, после которого в кредитную организацию назначается временная администрация.

В дальнейшем банк будет ликвидирован по решению арбитражного суда.

Решение по отзыву лицензии принимается в случае, если организация систематически нарушает требования законодательства и нормативных актов регулятора. Часто банки из-за нарушений теряют собственные средства и перестают выдавать клиентам деньги со вкладов или проводить платежи.

Что делать клиентам?

Система страхования вкладов (ССВ) действует в России с 2003 года. Участие в ней обязательно для всех банков, которые работают со вкладами физических лиц. Под защитой ССВ находятся вклады физических лиц, индивидуальных предпринимателей, малых предприятий, а также ряда некоммерческих организаций социальной направленности. Как рассказали ТАСС в Центре финансовой грамотности НИФИ Минфина России, главная цель создания института защиты вкладчиков — повышение доверия к банковской системе, предотвращение панических настроений держателей банковских вкладов, способных привести к глубоким кризисам всей финансовой системы.

Для того чтобы застраховать свой вклад, клиенту банка нет необходимости заключать отдельный договор: по закону это происходит автоматически, если банк, в котором размещаются средства, является участником ССВ. В свою очередь финансовая организация, которая не состоит в системе, не имеет права брать вклады.

Если у банка отозвали лицензию или Банком России введен мораторий (временный запрет) на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации, не стоит паниковать, рекомендует заместитель руководителя Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Горелик. Надо дождаться, когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определит банк-агент, который будет производить страховые расчеты, и объявит начало выплат. "Вкладчик должен предоставить в банк-агент паспорт, при необходимости — документы, подтверждающие его права, и заполнить заявление о выплате страхового возмещения. Выплаты производятся в течение трех дней со дня обращения, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. Сумма страховки может быть выплачена наличными или перечислена по реквизитам, указанным клиентом", — уточнила Горелик.

Согласно действующему законодательству, возмещение по вкладам выплачивается АСВ в полном размере суммы всех вкладов клиента банка, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика в одном банке. Если же вы решили положить на депозит больше 1,4 млн рублей, рационально разбить сумму на несколько вкладов в разных банках.