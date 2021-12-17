"Новатэк" подал заявки на аукционы по трем газовым участкам на Ямале

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Новатэк" подала заявки на участие в аукционах на Южно-Ниливойский, Южно-Сеяхинский и Западномалыгинский участки недр, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды.

Общая стартовая сумма разового платежа за право пользования недрами на участках составляет 1,18 млрд рублей. Дату проведения аукционов в министерстве пока не уточнили.

Заявки на аукцион на Южно-Ниливойский участок подали компании "УДС Нефть", "Ямал Север" и два дочерних предприятия "Новатэка": "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и "Обский ГХК". Между этими же компаниями Роснедра разыграют и Южно-Сеяхинский участок.

За Западно-Малыгинский участок поборются "Ямал Север", "УДС Нефть", "Новатэк-Юрхаровнефтегаз", "Обский ГХК", а также "Газпром" и его "дочка" "Газпром добыча Надым".

Запасы газа Южно-Ниливойского участка по категории D0 оцениваются в 28,169 млрд куб. м, по категории D1 - 101,5 млрд куб. м, по категории D2 - 26,4 млрд куб. м. На Южно-Сеяхинском участке запасы газа по категории D0 составляют 89 млрд куб. м, по категории D1 - 104,8 млрд куб. м, по категории D2 - 11,6 млрд куб. м. Запасы газа по категории D0 на Западно-Малыгинском участке оцениваются в 144,036 млрд куб. м, по категории D1 - 484 млрд куб. м, по категории D2 - 248 млрд куб. м.