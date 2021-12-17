В Совфеде считают, что строительство ж/д до Магадана ускорит развитие регионов ДФО

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство железной дороги до Магадана позволит ускорить социально-экономическое развитие и улучшить транспортную доступность регионов Дальнего Востока. Такое мнение высказал в пятницу заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Республики Саха (Якутия) Александр Акимов.

"Я считаю, что в стратегию дальнейшую не только в геополитическом плане, социально-экономическом плане развития Северо-Восточной части нашей страны необходимо обязательно [включить] железную дорогу до Магадана достроить - это во всех планах раньше было", - сказал он в ходе заседания рабочей группы по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

По его мнению, это позволит облегчить северный завоз продуктов и улучшить экономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также он отметил, что на данный момент крупные регионы Дальнего Востока имеют между собой слабую транспортную связь. "Крупные Северо-Восточные регионы между собой не интегрированы, не связаны", - пояснил он.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от остальных регионов из-за сложных климатических условий.