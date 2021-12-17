Оверчук примет участие в заседании межправкомиссии России и Армении 21-22 декабря

Москва, 17 декабря. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Армении пройдет в Ереване 21-22 декабря. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера.

"21-22 декабря, согласно запланированному графику, в Республике Армения (г. Ереван) состоится очередное 20-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения. Российскую межведомственную делегацию возглавит сопредседатель комиссии, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук", - говорится в сообщении.

Предыдущее заседание межправкомиссии прошло в 2019 году в Москве.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщал, что товарооборот между Арменией и Россией в первом полугодии 2021 г. составил $1,9 млрд.