Объем грузопотока по СШХ-2 из портов Севморпути может составить до 9 млн тонн

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Грузопоток по Северному широтному ходу - 2 (СШХ-2) из портов Северного морского пути (СМП) может составить до 9 млн тонн. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела обеспечения госполитики дирекции Севморпути госкорпорации "Росатом" Михаил Белкин.

"С помощью Северного широтного хода планируется соединить Обскую [губу], Бованенково и порт Сабетта <…> и обеспечить до 9 млн тонн выхода различного рода грузов, в первую очередь - углеводородного происхождения на акватории Северного морского пути", - сказал он в ходе заседание рабочей группы по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Он отметил, что для обеспечения грузопотока необходимо заранее проработать проект инфраструктуры в портах Северного морского пути. "В случаи принятия решения о строительстве СШХ-2 (Северный широтный ход - 2 - прим. ТАСС) и выхода его на акваторию Обской губы необходимо заранее проект прорабатывать для того, чтобы понимать какую инфраструктуру [надо] строить непосредственно в порту для обеспечения грузопотока", - пояснил Белкин.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.