Кабмин выделил более 44,6 млрд рублей на создание авиадвигателя ПД-35

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство России направило 44,6 млрд рублей на развитие авиационного двигателя ПД-35. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина в субботу.

"Федеральный центр продолжает оказывать поддержку ключевым проектам в сфере гражданского авиастроения. Свыше 44,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35", - говорится в сообщении.

Речь идет о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов. Ранее подобные двигатели в России не создавались. Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности".

Во время рабочей поездки в Пермскую область 9 декабря на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения Мишустин заявил, что правительство РФ в 2021 году дополнительно выделит 44,6 млрд рублей на разработку и производство ПД-35.