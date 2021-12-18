Товарооборот компаний Башкирии и Казахстана за 10 месяцев превзошел показатели 2019 года

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между казахстанскими и башкирскими компаниями за 10 месяцев 2021 года составил $300 млн, что на 10% выше показателя 2019 года. При этом стоит задача довести оборот до $1 млрд уже в ближайшие годы, сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на международной неделе бизнеса в Уфе в субботу.

"По итогам 10 месяцев товарооборот между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 32%, он составил более $300 млн. Этот показатель выше допандемийного уровня [2019 года] на 10%", - сообщил Мамин.

При этом потенциально показатель может увеличиться в три раза в ближайшие годы, Казахстан намерен стремиться к этому, отметил премьер-министр. "Объемы торговли, о которых мы говорим, - $300 млн. По итогам года пусть это будет $400 млн. Это не те объемы, они не соответствуют тому потенциалу, который имеется. Наша задача, думаю, в ближайшее время уже иметь торговый оборот как минимум $1 млрд, потенциал для этого есть, представители бизнеса, я вижу, настроены серьезно, наша задача создать условия и стимулировать, чтобы совместные проекты развивались и были взаимовыгодны", - добавил Мамин.

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение премьер-министра Казахстана. "Будем считать, что это поручение нашим коллегам в ближайшее время. Абсолютно реальные цифры, давайте вместе работать", - ответил Хабиров.

Международная неделя бизнеса проходит в Уфе с 15 до 18 декабря. Деловую программу форума поделили на четыре тематических дня, которые посвятили экономике, экспорту, инвестициям, а также малому и среднему предпринимательству стран ШОС и БРИКС. Также запланировано пленарное заседание, посвященное сотрудничеству компаний Башкирии и Казахстана, и вручение премий "ТЭФИ-Капитал", "Экспортер года", "100 лучших товаров России - 2021" и бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых".