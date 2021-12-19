В развитие Астраханской области в ближайшие пять лет вложат около 9,7 млрд рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области до 2026 года, предусматривающую вложение около 9,7 млрд рублей бюджетных инвестиций. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"Около 9,7 млрд рублей бюджетных инвестиций будет вложено в развитие Астраханской области в ближайшие пять лет. Это предусмотрено программой социально-экономического развития региона, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сельское хозяйство занимает одно из значимых мест в экономике области. В регионе выращиваются бахчевые и огородные культуры, что в свою очередь создает хорошие перспективы для перерабатывающей промышленности. Богатые водные ресурсы являются базой для развития рыбной отрасли, а природно-рекреационное и историко-культурное наследие региона, наличие большого количества достопримечательностей открывают возможности для привлечения любителей событийного, паломнического, экологического, спортивного туризма.

Стимулировать ускоренное социально-экономическое развитие региона планируется в том числе через комплексную поддержку малого и среднего бизнеса, совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения.

Запланированные мероприятия позволят повысить привлекательность территории и привлечь в область около 5 млрд рублей частных инвестиций, указывается в сообщении.

Астраханская область входит в состав Южного федерального округа. Общая площадь региона составляет 52,9 тыс. кв. км. В области проживают 997,8 тысячи человек, из которых 33,4% - сельское население.