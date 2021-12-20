Ливан может подписать соглашение с МВФ по кредитам в начале 2022 года

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Ливана и Международный валютный фонд (МВФ) близки к заключению соглашения по кредитам, которое может быть подписано в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщил в воскресенье телеканалу AL Jadeed вице-премьер республики Сааде аш-Шами.

"Стороны пришли к единому мнению относительно понесенных в результате коллапса финансовых потерь, которые оцениваются в $69 млрд, - указал он. - Остается согласовать программу реструктуризации банковского сектора и бюджетную политику". По словам вице-премьера, "если по этим двум направлениям будет достигнут прогресс, то к Новому году соглашение с МВФ будет готово на 75%".

Вместе с тем аш-Шами признал, что с трудом продвигается вопрос об утверждении парламентом закона о контроле за движением капиталов. Его проект был отвергнут депутатами в начале декабря и отправлен на доработку.

7 декабря на встрече с президентом Мишелем Ауном региональный директор МВФ Эрнесто Рамирес Риго выразил готовность оказать ливанской стороне содействие при разработке всеобъемлющего плана реформ по выходу из экономического и финансового кризиса. Как подчеркнул Риго, "реализация этого плана потребует удвоенных усилий не только со стороны правительственных органов, но и политических сил". По словам чиновника, "важным моментом станет достижение национального консенсуса по будущим преобразованиям".

Бейрут нуждается в пакете финансовой помощи в размере $9-10 млрд для реализации программы экономического оздоровления. Чтобы получить эту сумму, правительство республики должно выполнить условия МВФ, которые предусматривают реформу банковского сектора и налоговой системы, реструктуризацию государственного долга, отмену субсидий по всем основным статьям, утверждение парламентом закона о контроле за движением капиталов.

Кроме того, должен быть введен единый обменный курс национальной валюты и осуществлена аудиторская проверка центробанка. МВФ также требует сокращения госаппарата, налаживания эффективного электроснабжения и пресечения контрабандной торговли с Сирией.