Глава ЦБ Франции заявил, что ВВП страны вырастет на 6,7% к концу года

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Экономика Франции завершает нынешний год ростом ВВП на уровне 6,7%, хотя распространение штамма коронавируса "омикрон" не позволяет делать уверенных прогнозов на 2022 год. Об этом президент Банка Франции (центрального банка) Франсуа Вильруа де Гало заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Les Echos .

"Французская экономика росла уверенными темпами в 2021 году. Показатель +6,7% является одним из самых высоких в еврозоне, где он составляет в среднем +5,1%. В начале 2022 года мы ожидаем небольшого замедления, связанного с новой волной COVID-19, но затем рост возобновится", - информировал он.

Банк Франции рассматривает несколько сценариев, указанный выше прогноз относится к нормальному варианту развития событий, при котором в 2023 году страну ждет рост ВВП на 2,2%. Наихудший сценарий допускается в случае резкого и масштабного распространения штамма "омикрон" - в этом случае в 2022 году данный показатель увеличится лишь на 2,2%, а в 2023 году - на 3,6%.

Впрочем, как заметил глава французского ЦБ, с начала пандемии каждая новая волна коронавируса оказывала меньшее воздействие на экономику, чем предыдущая. "Такой устойчивый рост в Европе объясняется прекращением исключительной денежно-кредитной поддержки при сохранении приемлемого уровня приспособляемости", - пояснил он.

Промышленность, за исключением автомобилестроения, не слишком страдает от перебоев с поставками и роста цен на электроэнергию и базовые материалы, однако эти факторы заметно сказываются на уровне инфляции, считает Вильруа де Гало. В конце 2021 - начале 2022 гг. в ЕЦБ, по его словам, ожидают скачка инфляции, среднее значение которой в 2022 году составит около 3,2% в зоне евро. В 2023-2024 гг. она закрепится примерно на отметке 2%.

Безработица и госдолг

По словам президента банка, для увеличения потенциала роста экономики страны власти должны провести реформы, которые помогут увеличить количество и привлекательность предложений на рынке труда. "Французская экономика явно не испытывает недостатка в государственных расходах или даже в инвестициях в целом: ей не хватает работы и рабочих мест. Так уже было до ковидного кризиса. Уровень занятости людей от 15 до 64 лет во Франции составляет 67%, и, даже если он поднимется, то все равно останется ниже 75% в Германии. Для сравнения, у нас наблюдается нехватка до 3 млн рабочих мест, в основном среди молодежи и пожилых людей", - пояснил он.

В случае с молодыми кадрами Вильруа де Гало выступает за улучшение качества программ повышения квалификации и профессиональной подготовки. Для решения проблемы пожилых соискателей он предлагает завершить начатую правительством пенсионную реформу и заставит компании улучшить свои предложения.

Глава ЦБ выразил обеспокоенность уровнем государственного долга, который "за последние два года вырос с 99% до 114%" от годового ВВП страны. Одним из способов сократить эту цифру является снижение роста бюджетных расходов с 1% до 0,5% в год. "В таком случае долг сократится на 10 пунктов ВВП Франции за 10 лет", - заверил он.