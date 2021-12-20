РБК: общий объем взяток при госзакупках в России оценивается в 6,6 трлн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Размер взятки при государственных закупках в России составляет около пятой части от всей суммы госконтракта. Общий объем коррупционных выплат в сфере госзакупок достигает почти 6,6 трлн рублей, пишет в понедельник РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

По данным издания, при прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивался 71% поставщиков. 83% респондентов сообщили, что осуждают коррупцию. При это бороться за заказ неправомерными путями их вынуждает очень высокая конкуренция за госзаказ, отмечается в докладе НИУ ВШЭ. 37% респондент назвали сговор главным фактором для получения госзаказа - вертикальный (между заказчиком и поставщиком) или же горизонтальный (между компаниями - участниками торгов), пишет издание.

На основе полученных ответов на косвенные вопросы исследователи обнаружили, что не менее двух из трех компаний сообщили о наличии выплат представителям заказчика, 28% опрошенных затруднялись с ответом или отказались отвечать. По данным РБК, их суммы варьировались от 3 до 65% стоимости госконтракта. Итоговая оценка размеров взяток делалась на базисе "многофакторного анализа ответов респондентов в зависимости от отрасли закупок, региона деятельности, организационно-правовой формы участников закупок", учитывая статистические данные об объемах закупок, пишет издание. Один из авторов работы, замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский уточнил, что средний процент неформальных выплат равен 22,5% от суммы контракта.

В исследовании приняли участие 1,2 тыс. представителей компаний, участвующих в конкурсных процедурах, из разных регионов страны. В выборке 53% опрошенных - из микропредприятий, 34% - из малого бизнеса, 6% - из среднего и около 7% - из крупного, уточняет издание. Для достоверности выводов исследователи задавали не только прямые, но и косвенные вопросы.

В Счетной палате РБК сообщили, что тематических мероприятий, посвященных вопросам коррупции при госзакупках, ведомством не проводилось, но аудиторы рассчитывают углубить анализ в данной сфере. "В настоящее время проводится экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ проблем, связанных с выявлением правонарушений и преступлений при осуществлении аудита и контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также с использованием угрозы административной и уголовной ответственности как инструмента обеспечения законности поведения участников федеральной контрактной системы". Оно будет завершено в следующем году", - пояснили изданию в пресс-службе Счетной палаты.