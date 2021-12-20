Инвестиционный портфель Оренбургской области достиг рекордных 415 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Предприятия Оренбургской области начали реализацию 65 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 415 млрд рублей, что является рекордным показателем для региона. Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

"В портфеле Оренбургской области на сегодняшний день 65 инвестиционных проектов на общую сумму почти 415 млрд рублей, которые реализуются предприятиями области. Такой цифры не было никогда, никогда 65 инвестиционных проектов единовременно не реализовывалось в регионе", - сказал он.

По словам Петухова, рост инвестиционной активности способствует экономическому росту и повышению заработных плат в регионе. При этом снижение объемов добычи нефти в Оренбуржье, связанное с ситуацией на мировых рынках и сделкой ОПЕК+, привело к сокращению инвестиций в основной капитал в нефтегазовой отрасли, которая традиционно является одной из ключевых для региона. "Однако это способствовало тому, что появилось больше инвестиционных проектов, не связанных с сектором добычи", - объяснил Петухов.

В реестр приоритетных, как уточнил вице-губернатор, в настоящее время входит 36 инвестиционных проектов общим объемом вложений свыше 240 млрд рублей, четыре из них включены в реестр в течение 2021 года. Это тепличный комплекс с объемом инвестиций 709 млн рублей и планами создать 100 новых рабочих мест, производитель оборудования для нефтегазового комплекса, намеренный вложить в модернизацию предприятия 104,7 млн рублей и создать десять новых рабочих мест, а также два проекта, связанные с переработкой масличных культур стоимостью 10,3 млрд рублей и 23,4 млрд рублей, предполагающие создание 319 и 521 рабочего места соответственно.

В Оренбургской области, по словам Петухова, разработаны максимально лояльные условия для работы инвесторов, что позволило региону значительно укрепить свои позиции в различных рейтингах инвестиционной привлекательности. Также в 2021 году три предприятия, реализующие приоритетные проекты в сфере сельского хозяйства и туристической инфраструктуры, получили льготу по налогу на имущество.