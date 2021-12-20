Иностранные инвесторы за полгода вложили в экономику Москвы почти $270 млрд

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы с января по июнь 2021 года увеличился на 7% и составил почти $270 млрд. Среди крупных инвесторов - Германия, Франция, Финляндия, США, Италия, а также страны Азии, сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Зарубежные инвесторы проявляют устойчивый интерес к Москве. Сегодня на столицу приходится половина всех накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Россию. По последним данным Центробанка, на 1 июля 2021 года их объем достиг $268,5 млрд. Так, инвесторы из Германии вложили в экономику города $8,7 млрд, Франции - $4,9 млрд, Финляндии - $4,3 млрд, США - $3,7 млрд, Италии - $3,6 млрд", - приводятся слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Страны Азии тоже являются крупным стратегически важным партнером столицы России. Сингапур за шесть месяцев этого года вложил в Москву $2,2 млрд, Япония - почти $2 млрд, Казахстан - $1,6 млрд, Республика Корея - $970 млн, Китай - $907 млн.

Иностранцы вкладываются в финансовые и страховые компании, в сферу торговли, промышленность и высокие технологии, а также в недвижимость. Кроме того, в столице локализовано много зарубежных предприятий. Работают заводы "Coca-Cola HBC Россия" и PepsiCo, немецкие предприятия Siemens, Phoenix Contact RUS, Hyperglobus, британские производители Unilever, Diageo, British American Tobacco. Свои представительства в столице имеют американские фармацевтические компании Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что в Москве работает первый в России завод немецкого концерна KSB по выпуску насосов и насосного оборудования. Концерн поставляет продукцию для Мосэнерго и Мосводоканала, играет важную роль в техническом оснащении инженерным оборудованием таких объектов, как Московский нефтеперерабатывающий завод, "Москвариум", Москва-Сити.

Предприятия с участием зарубежного бизнеса

Компания "Альфа автоматив техноложиз" образована японской корпорацией тяжелого машиностроения IHI Corporation и ПАО "Завод имени И. А. Лихачева". Компания создает в Москве производство комплектующих принадлежностей для автотранспортных средств. Объем инвестиций в проект в рамках специнвестконтракта превышает 2 млрд рублей.

Китайская компания CRCC развивает в городе инвестиционные проекты по строительству метро. В 2017 году она подписала соглашение с АО "Мосинжпроект" на участие в строительстве трех участков Большой кольцевой линии метро со станциями "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Также CRCC строит участок новой Коммунарской линии метро со станциями "Улица Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Мамыри" и перегоном до станции "Коммунарка".

Кроме того, в столице работают китайский производитель электрооборудования CHINT Electric, компания ZTE, которая специализируется на проводной и беспроводной связи и производит телекоммуникационное оборудование и мобильные телефоны; а также автодилеры Changan, Foton, Haval.

Иностранный бизнес реализует проекты и в сфере здравоохранения - в Московском международном медицинском кластере, расположенном на территории инновационного центра "Сколково".