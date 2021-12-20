Число безработных в Свердловской области в 2021 году снизилось почти в пять раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Количество зарегистрированных безработных снизилось в Свердловской области со 114 тыс. человек на 1 января 2021 года до 23 тыс. к концу года, сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова. Таким образом, показатель уменьшился почти в пять раз.

"На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы составляет в Свердловской области 1,13%, или в абсолютных показателях 23 753 человека. Много это или мало? На 1 января 2021 года данная численность составляла 114 229 человек", - сказала Бордюгова, отметив, что только в сфере малого и среднего бизнеса было создано более 27 тыс. рабочих мест.

По ее словам, сейчас в регионе заявлены почти 54 тыс. вакансий, как временных, так и постоянных. Максимальная потребность в специалистах существует в бюджетной сфере, IT-отрасли, востребованы также высококвалифицированные рабочие.

Дефицит кадров становится проблемой для регионального бизнеса, поэтому предприятия принимают участие в подготовке специалистов, добавила вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова. "Бизнес понимает свою заинтересованность в этом вопросе <… >, это и работа со школами с точки зрения профориентации, работа с образовательными организациями, чтобы готовить специалистов, которые нужны конкретному бизнесу", - отметила она.

Как рассказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Михаил Балакин, ведомство выявило в регионе за 11 месяцев более 5 тыс. нарушений в сфере охраны труда. Из них 1,9 тыс. касаются соблюдения правил охраны труда, более 1,5 тыс. - его оплаты, более 300 - оформления трудовых отношений.