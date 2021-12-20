Калининградская область выпустила облигации для населения

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Калининградская область выпустила облигационный займ для населения, в понедельник началось размещение ценных бумаг, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С понедельника, 20 декабря, начинается размещение облигационного займа для населения. Ценные бумаги выпускаются сроком до 3 лет, номинал одной бумаги - 1 000 рублей. Размещение и погашение, в том числе досрочное, осуществляется по номиналу. Размер купона 9%, что выше, чем в среднем по депозитным вкладам. Купонный период - квартал (91 день)", - сообщила пресс-служба со ссылкой на Минфин области.

Отмечается, что, вложив свои накопления в облигации, в отличие от депозитов, человек не теряет доход при досрочном погашении. Возврат вложенных средств вместе с накопленными процентами гарантирует Калининградская область, которая полностью отвечает по обязательствам.

В 2021-2022 годах планируется разместить облигации на сумму до 250 млн рублей, при этом один человек может купить не более 15 тыс. облигаций на сумму 15 млн рублей.

"Деньги привлекаются на решение проблем по финансированию проектов экологии, а также обустройство современной городской среды в муниципалитетах региона. За счет привлеченных средств будут очищены водоемы, рекультивированы свалки, реализованы пять проектов по благоустройству городов области. Инвестируя деньги в облигации Калининградской области, можно не только ежеквартально получать реальный доход, но и следить за ходом работ на объектах", - сказал министр финансов области Виктор Порембский, слова которого приводит пресс-служба.

Привлеченные средства граждан планируется направить на расчистку ручья Гагаринский и реки Лесная в Калининграде, рекультивацию свалок твердых коммунальных отходов в Советске и Черняховске. На улице Красноармейской и прилегающей территории в Багратионовске будет реализован проект "Здесь начинается Россия", в Полесске - благоустройство набережной и парка по проекту "Русская Голландия". В Гурьевске в парке культуры и отдыха создадут "Гурьевский парк света", в Зеленоградске реализуют проект "Янтарное ожерелье", а в Черняховске будет произведена реновация историко-ландшафтного пространства "Городская долина". Как подчеркнули в региональном Минфине, проекты обсуждались на публичных слушаниях и согласованы с жителями соответствующих муниципалитетов.