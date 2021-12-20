Мишустин поручил учитывать мнение регионов при формировании повестки инвестфорума в Сочи

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение своим заместителям, курирующим регионы, учитывать предложения субъектов РФ при формировании повестки запланированного на февраль 2022 года Российского инвестиционного форума.

"При подготовке содержательной части форума крайне важно, чтобы основные темы и направления дискуссий, пленарных сессий, встреч были определены с участием наших регионов и бизнеса. При формировании повестки надо обязательно учесть их мнения и предложения", - сказал председатель кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что подготовка к Российскому инвестиционному форуму, который пройдет с 17 по 19 февраля следующего года на федеральной территории Сириус в Сочи, продолжается.

"Его основная цель - сформировать действенные механизмы, которые позволят усилить интерес инвесторов к нашей экономике, привлечь капиталы в новые, перспективные проекты, в регионы наши, а значит, быстрее и эффективнее решать задачи, которые поставил президент в рамках достижения национальных целей развития. Я прошу моих заместителей, кураторов федеральных округов, активно взаимодействовать с главами регионов для содержательного наполнения деловой и выставочной программы", - поручил Мишустин.