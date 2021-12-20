Путин поручил принять меры по развитию винного туризма в России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить комплекс мер по продвижению отечественных вин на внутреннем рынке, обратив внимание в том числе на развитие винного туризма. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Помимо этого, предполагается поэтапно увеличивать минимальную долю российской винодельческой продукции в ассортименте розничных сетей и организаций общепита, имеющих необходимую лицензию, в том числе за счет приоритетного предложения таких товаров.

Поручение дано правительству, а также властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Срок исполнения установлен до 1 июля 2022 года.

Кроме того, до 1 июня того же года они должны разработать комплекс мер, помогающий создать для всех равные конкурентные условия в сфере виноградарства и виноделия, а также учесть интересы малого и среднего бизнеса в формировании и работе федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. Эту работу необходимо вести с участием производителей винодельческой продукции и их объединений.

Президент также распорядился выполнить мероприятия по мелиорации виноградопригодных земель, повышению их плодородия, агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем в рамках долгосрочной программы развития отрасли. Сделать это необходимо до 1 апреля 2023 года, при этом промежуточный доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года.