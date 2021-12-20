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Эксперты прогнозируют рост цен на туры в Турцию из-за падения курса лиры

Пока же ситуация с курсом турецкой лиры дает возможность российским туристам приобретать товары и услуги более выгодно, отметили в РСТ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Стоимость туров в Турцию может вырасти в случае дальнейшего падения курса турецкой лиры. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"На турпоток это никак особо не влияет, потому что здесь за рубли покупаются [путевки]. Сиюминутной коррекции не происходит по стоимости. В перспективе - да, стоимость услуг может подняться, потому что в валюте будет обеспечиваться. Но пока это дает возможность нашим туристам те услуги, товары и прочее более выгодно приобретать", - сказал Барзыкин.

Согласно онлайн-данным биржевых торгов, турецкая национальная валюта в понедельник вновь резко упала, обесценившись по отношению к доллару до 17,04 лиры за $1. При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы.

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