Ледокол "Арктика" вышел в первый рейс в восточном направлении по Севморпути

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" (входит в состав флота ФГУП "Атомфлот" Росатома) направился в свой первый рейс по Севморпути в восточном направлении - из Карского в Восточно-Сибирское море. Переход займет около 20 суток, сообщили в понедельник в пресс-службе Атомфлота.

По сообщению пресс-службы, у западной кромки льдов в Карском море атомоход взял под проводку караван, состоящий из четырех судов: теплоходов "Юрий Аршеневский", "Полар Кинг", "Инженер Трубин" и дизельного ледокола "Капитан Драницын". Караван направляется в порт Певек (Чукотский автономный округ), на теплоходах находится груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в Чукотском АО. "Проводка каравана в восточном направлении станет первой для головного универсального атомного ледокола "Арктика". Результаты рейса будут изучены специалистами предприятия и станут использоваться в качестве рекомендаций при переходе к круглогодичной навигации", - отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

В настоящее время штабом совместно с Минвостокразвития России прорабатывается возможность второго рейса, реализация которого связана с вводом в эксплуатацию атомного ледокола "Сибирь". На сегодняшний день все атомоходы Росатомфлота работают по контрактным обязательствам, отмечается в сообщении.