Молдавия оплатила купленный для первой половины декабря газ из России

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Молдавское газораспределительное предприятие "Молдовагаз" сообщила в понедельник о погашении в декабре очередного платежа "Газпрому".

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года", - говорится в сообщении на официальном сайте предприятия.

Его руководство поблагодарило бытовых и небытовых потребителей, своевременно оплативших газ за ноябрь, а также перечисливших средства за первую половину декабря.