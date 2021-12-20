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Молдавия оплатила купленный для первой половины декабря газ из России

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Молдавское газораспределительное предприятие "Молдовагаз" сообщила в понедельник о погашении в декабре очередного платежа "Газпрому".

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года", - говорится в сообщении на официальном сайте предприятия.

Его руководство поблагодарило бытовых и небытовых потребителей, своевременно оплативших газ за ноябрь, а также перечисливших средства за первую половину декабря.

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