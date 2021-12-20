Машзавод на Кубани, где работники не получали зарплату, возобновит работу в 2022 году

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края нашли инвестора для Армавирского завода машиностроения (являлся филиалом Новозыбковского машиностроительного завода, расположенного в Брянской области), где была проблема с выплатами заработной платы, работа завода будет возобновлена в первом квартале 2022 года, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник.

Ранее глава региона направлял на Армавирский завод машиностроения комиссию для проверки жалоб работников на невыплату заработной платы. С сентября 2019 года предприятие находится в режиме простоя из-за отсутствия необходимых для производства комплектующих и недостаточным финансированием головного предприятия. В 2020 году сообщалось, что на предприятии имеется задолженность перед 813 работниками на сумму 58,5 млн рублей, часть была погашена.

"Мы не могли бросить сотрудников обанкротившегося предприятия в тяжелой ситуации. Чтобы выйти из кризисной ситуации, создали рабочую группу. Нашли способы выплатить задолженность по зарплате, большую часть из которой уже перечислили, привлекли новых инвесторов, которые позволят сохранить промышленный потенциал одного из старейших предприятий отрасли", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона.

Уточняется, что на базе завода возобновят производство в сфере металлообработки, инвестором выступает Северо-Кавказский завод металлоконструкций. Также в Армавире возобновят работу обанкротившегося в 2020 году вагоноремонтного депо, оно войдет в структуру филиала Новой вагоноремонтной компании - "Кавказская".

"В результате - завод и депо в Армавире возобновят работу в первом квартале 2022 года", - резюмировал Кондратьев.