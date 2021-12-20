Мишустин: Россия и Казахстан должны вместе двигаться к достижению углеродной нейтральности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил казахстанскому коллеге Аскару Мамину вместе продвигаться к достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

"По глобальной климатической повестке важно обеспечить выполнение решений лидеров России и Казахстана выйти к 2060 году на углеродную нейтральность национальных экономик. К этой цели предлагаем двигаться вместе, координировать наши действия, обмениваться опытом, технологическими решениями", - сказал Мишустин во время российско-казахстанских переговоров в области окружающей среды, выразив уверенность в том, что в ходе встречи удастся выйти на решения, позволяющие реализовывать новые проекты в этой сфере и в целом по энергетической повестке.

Глава российского правительства отметил, что сотрудничество в области охраны окружающей среды непосредственно затрагивает интересы граждан двух стран. Он напомнил, что этой теме президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев уделили особое внимание на ХVII форуме межрегионального сотрудничества, который состоялся 30 сентября. По словам Мишустина, задача правительств - обеспечить эффективное выполнение достигнутых договоренностей.

"Россия и Казахстан успешно сотрудничают в сфере охраны окружающей среды и особо охраняемых территорий, в области биологического разнообразия. Ведется активная совместная работа по сохранению и восстановлению популяций сайгака и каспийского тюленя. У нас накоплен большой опыт в сфере развития особо охраняемых природных территорий", - перечислил глава российского кабмина, заметив, что флагманом такого сотрудничества является резерват "Большой Алтай" - первый совместный биосферный проект, получивший международное признание.

Премьер РФ отметил также высокую эффективность взаимодействия в области охраны лесов от пожаров. За два года вдоль общей границы удалось своевременно купировать около 1,5 тыс. очагов природных пожаров. Особое внимание Мишустин уделил вопросу сохранения трансграничных рек. "Считаем необходимым продолжить совместную работу по экологическому оздоровлению бассейнов Урала и Иртыша, предлагаем синхронизировать наши действия и соответствующие дорожные карты", - заключил он.