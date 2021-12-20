Глава Красноярского края не исключил участия новых инвесторов в развитии Норильска

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новые инвесторы, реализующие проекты на Таймыре, смогут принять участие в мероприятиях по развитию Норильска на севере Красноярского края. Об этом сообщил губернатор края Александр Усс на совещании "О ходе реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильска" в Совете Федерации.

Ранее правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Объем совместного финансирования развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, включенный в комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, составляет 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля".

"Свой вклад в будущий облик Норильска, безусловно, могут внести другие крупные компании, которые разворачивают инвестиционную деятельность на Таймыре. Прежде всего это "Восток ойл", "Северная звезда" и ряд других. Им, безусловно, потребуется инфраструктурная поддержка Норильска", - сообщил губернатор.

"Восток ойл" - проект "Роснефти" по добыче нефти на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия. Компания "Северная звезда" входит в холдинг AEON и реализует проект по созданию угольного кластера на Таймыре.

О Норильске

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Согласно ранее озвученным планам "Норникеля", до 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. квадратных метров.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.