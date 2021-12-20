Потанин сообщил, что для развития Норильска нужно создать в 2022 году 14 тыс. рабочих мест

ТАСС, 20 декабря. План развития Норильска предполагает создание 14 тыс. рабочих мест в 2022 году. Об этом президент "Норильского никеля" Владимир Потанин сообщил в Совете Федерации на совещании, посвященном обсуждению хода реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильск, где "Норникель" является градообразующим предприятием.

"У нас колоссальная потребность в привлечении кадров. Например, для реализации всех тех планов, о которых мы вам сегодня докладываем, потребуется только в следующем году нанять 14 тыс. человек, - сказал он. - С одной стороны, это создание рабочих мест, но с другой стороны, вы можете себе представить, насколько сложно привлечь в северных условиях - даже если предположить, что они достаточно комфортны, все равно это огромная цифра - людей, которых нужно привлечь и, так сказать, озадачить".

Ранее правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в соответствии с которым в городе построят более 70 новых многоквартирных домов, расселят 40 аварийных, а также обеспечат выплаты 1 860 семьям на покупку жилья. План предусматривает проведение реновации жилищного фонда, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, а также переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с более благоприятными условиями.

План предполагает совместное финансирование развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года в размере до 120,1 млрд рублей (из них 24 млрд рублей из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей из средств "Норникеля").