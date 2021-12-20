СБ РФ: энергопереход в мире пока не синхронизирован с уровнем развития нужных технологий

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Переход к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире пока не синхронизирован с уровнем развития необходимых технологий. Об этом заявил помощник Секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов журналистам по итогам заседания научного совета при Совете безопасности РФ.

"Эксперты Совета безопасности пришли к выводу, что так называемый энергопереход в целом в мире пока не синхронизирован с обеспечением энергоресурсами, надежными поставками цветных и редкоземельных металлов для нужд зеленой энергетики и развитием технологий ВИЭ", - сказал Павлов.

По его словам, на заседании научного совета было отмечено, что "в условиях растущего спроса на энергетические ресурсы укрепление глобальной энергетической безопасности основывается на устойчивости поставок энергоносителей, включая, естественно, природный газ".

"Подчеркнуто, что продвижение ценности природного газа в глобальном энергобалансе как топлива XXI века способствует достижению целей устойчивого развития по причине доступности, надежности, универсальности, экономичности и присущей ему экологичности", - добавил представитель СБ РФ.

Заседание прошло в понедельник, его провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев.