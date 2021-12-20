СМИ: Хайнань организовал международный форум по промышленному семеноводству

САНЬЯ /Китай/, 20 декабря. /ТАСС/. Город Санья в южной китайской провинции Хайнань стал место проведения международного форума специалистов в области промышленного семеноводства. Как сообщила газета "Санья жибао", мероприятие посвящено технологическим инновациям в семеноводческой отрасли и созданию с их помощью прочной основы для современного сельского хозяйства.

"На этой конференции был учрежден Международный консорциум ученых-семеноводов, который предоставит Китаю больше возможностей для улучшения семеноводческой отрасли и углубления международного сотрудничества, а также объединит различные знания", - отметил член Китайской академии наук Се Хуаань.

Форум посетили более 20 академиков, а также несколько сотен представителей бизнеса и отраслевых экспертов из Китая и других стран. Они обсудили технологические инновации и безопасность семеноводства, стратегии продовольственной безопасности Китая, а также отраслевое сотрудничество стран-участниц китайской инициатива "Один пояс - один путь".

Спонсорами форума выступили Китайская ассоциация содействия международному сотрудничеству в области сельского хозяйства, Китайское растениеводческое общество, администрация научно-технологического кластера Ячжоу и занимающаяся международными выставками и конференциями корпорация "Шисинь".

Власти КНР уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства в провинции Хайнань. Как отмечают китайские исследователи, Хайнань является перспективной зоной для селекции высокоурожайных культур - этому способствует тропический климат и большое количество солнечных дней. Здесь выращивают маракуйю, питайю, кокосовый орех, помело и множество других тропических фруктов. Кроме того, на этом острове имеются возможности для ведения морского рыболовства, садоводства и животноводства.