Производство золота в России за январь - октябрь увеличилось на 1,04%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем производства золота в России в январе - октябре 2021 года увеличился на 1,04% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 291,98 т, говорится в сообщении Минфина РФ.

В январе - октябре 2020 года произведено 288,98 т золота.

В январе - октябре текущего года производство добычного золота увеличилось до 249,98 т против 247,92 т в январе - октябре 2020 года, вторичного золота - до 27,86 т против 26,76 т. Производство попутного золота снизилось до 14,14 т против 14,30 т годом ранее.

Производство серебра в России за отчетный период составило 783,79 т (уменьшилось на 1,57%). В частности, производство добычного серебра составило 353 т против 363,68 т за аналогичный период прошлого года, попутного - 241,42 т против 271,53 т, вторичного - 189,37 т против 160,9 т.