Минпромторг прогнозирует резкий рост выпуска экспресс-тестов на COVID-19 в начале года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские производители экспресс-тестов на коронавирус могут в первом квартале 2022 года увеличить их выпуск почти в четыре раза, до 15 млн в месяц, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. По данным министерства, коммерческие компании РФ могут также выпускать около 27 млн ПЦР-тестов в месяц, а общие мощности по выпуску тестов на коронавирус в РФ значительно превышают объем тестирований.

Как сообщили в министерстве, экспресс-тесты методом иммунохроматографического анализа (ИХА) производят восемь российских компаний с общими мощностями 3,8 млн тестов в месяц, которые сейчас занимаются наращиванием и модернизацией производства.

"Ввиду этих мероприятий существует возможность увеличения производственных мощностей в первом квартале 2022 года до 15 млн тестов в месяц", - отметили в Минпромторге.

"Согласно мониторингу объемов производства и потребления антиковидной продукции, текущие производственные мощности существенно превышают объем проводимых тестирований", - отмечают в министерстве. Всего коммерческие организации без учета подведомственных Роспотребнадзору и Минздраву могут производить около 900 тыс. тестов в сутки ПЦР-методом, а также 134 тыс. тест-систем для исследований ИХА-методом, добавили в Минпромторге.

Сейчас в РФ зарегистрировано 482 набора реагентов и тест-систем по выявлению COVID-19 различными методами, из них 145 производятся на российских площадках. В ноябре выпуск и потребление наборов реагентов и тест-систем для определения антител и антигенов к вирусу SARS-CoV-2 выросли более чем вдвое по сравнению с июнем - июлем 2021 года, добавили в пресс-службе.