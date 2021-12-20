Миллер и замминистра энергетики Турции обсудили перспективы поставок газа в страну

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудили перспективы поставок газа в республику, говорится в сообщении российского холдинга.

"Вопросы текущего взаимодействия и перспективы поставок газа в Турцию были рассмотрены сегодня на встрече Алексея Миллера с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром и председателем совета директоров, генеральным директором Botas Бурханом Озджаном", - отмечается в сообщении.

В 2021 году значительно вырос объем экспорта российского газа в Турцию, подчеркивают в "Газпроме". Так, за 11 месяцев холдинг поставил в республику газа на 83,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее Байрактар сообщал, что Турция и "Газпром" ведут переговоры по увеличению поставок газа в республику, у газопровода "Турецкий поток" в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд куб. м.

В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа. Позднее Байрактар отмечал, что страна обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в конце 2002 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.