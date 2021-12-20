Главы "Газпрома" и "Сербиягаза" обсудили поставки газа в Сербию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор "Сербиягаза" Душан Баятович обсудили поставки газа в Сербию, говорится в сообщении российского холдинга.

"Алексей Миллер и генеральный директор ГП "Сербиягаз" Душан Баятович обсудили вопросы поставок газа в Сербию", - сказано в сообщении. Встреча состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.

По итогам переговоров в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые президент Сербии Александар Вучич назвал "исключительными".

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.