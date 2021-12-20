На поддержку нижегородской экономики в пандемию выделили более 100 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Власти направили более 100 млрд рублей на стимулирование экономики Нижегородской области во время пандемии коронавируса, сообщил в понедельник губернатор Глеб Никитин, подводя социально-экономические итоги года в регионе.

"Всего на стимулирование экономики в период ограничений было направлено свыше 100 млрд рублей", - сказал Никитин. По его словам, около 5 млрд рублей дополнительно выделили из регионального бюджета. В регионе количество занятых в МСП с 2018 года выросло на 20%.

Нижегородская область, по информации Никитина, демонстрирует самый низкий уровень безработицы в Приволжском федеральном округе, за три квартала 2021 года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,8%.

В 2021 году на поддержку семей был выделен 31 млрд рублей в виде различных социальных выплат, "причем свыше 17 млрд - из областного бюджета; это почти вдвое больше, чем в 2017 году", сказал губернатор. Он отметил, что количество многодетных семей в области за 10 лет выросло более чем в два раза. "Желание не только создать семью, но и увеличить ее я считаю ценным и важным показателем для крупных экономических центров. Это крайне чувствительный индикатор и оценка наших усилий. Показатель того, двигаемся ли мы в стратегически верном направлении, даем ли ощущение комфорта, безопасности, благополучия, уверенности в завтрашнем дне", - сказал Никитин.

Губернатор сообщил, что миграционный приток в область превысил 11 тыс. человек с 2019 года. "И это несмотря на ограничения, связанные с пандемией, несмотря на рост привлекательности удаленной работы. Особенно важно, что возвращается молодое поколение - те, кому предстоит здесь учиться, работать и создавать семьи", - подчеркнул Никитин.