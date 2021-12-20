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Объем средств населения в банках России в ноябре снизился на 0,1%

При этом объем средств юрлиц вырос на 4,3%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем средств населения в российских банках в ноябре сократился на 0,1% в месячном выражении, юридических лиц, напротив, вырос на 4,3%, следует из материалов Банка России.

"По средствам населения произошел небольшой отток ( 48 млрд руб., или 0,1%) из за сокращения остатков на текущих счетах. При этом сохраняется рост срочных вкладов (+103 млрд рублей, или 0,5%, в ноябре после 0,6% в октябре и 0,9% в сентябре), поддерживаемый ростом депозитных ставок", - отмечает ЦБ.

Средства населения на счетах эскроу продолжают активно расти (+167 млрд рублей, в октябре: +145 млрд рублей), при этом увеличиваются как спрос на объекты с эскроу, так и темпы раскрываемости счетов эскроу.

При этом в ноябре, по данным регулятора, существенно ускорился рост средств юридических лиц - до 4,3% (+1,5 трлн рублей, это максимальный прирост за последние шесть лет) с 0,3% в октябре, главным образом за счет рублевых остатков компаний из нефтегазовой, энергетической и металлургической отраслей в том числе из за сезонного роста государственных расходов к концу года.

Всего, по данным ЦБ, за 11 месяцев 2021 года средства компаний выросли на 4 трлн руб. (+12,3%), это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о восстановлении денежных потоков до прежних уровней.

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