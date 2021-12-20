"Норникель" вложит 90 млрд рублей до 2030 года в реализацию транспортных проектов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" до 2030 года вложит в развитие транспортных и логистических проектов порядка 90 млрд рублей. Об этом сообщил старший вице-президент компании Сергей Дубовицкий на совещании по развитию Норильска в Совете Федерации в понедельник.

"На эти цели (развитие транспортных и логистических проектов - прим. ТАСС) мы планируем потратить порядка 90 млрд рублей. Это строительство и модернизация портовых мощностей. Строительство принципиально новых ледоколов, в частности, ледоколов, которые будут работать на СПГ (сжиженном природном газе - прим. ТАСС). По сути, мы пионеры в этом направлении", - сообщил Дубовицкий.

По его словам, реализация транспортных и логистических проектов позволит обеспечить не только потребности "Норникеля", но и других компаний, работающих в российской Арктике. Так, согласно представленной презентации, 40 млрд рублей планируется вложить в модернизацию Дудинского морского порта. Также планируется развитие и речного судоходства по Енисею.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.