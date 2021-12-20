Минфин предложил запретить экспорт лома драгметаллов из России с 1 февраля

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предложило ввести запрет на экспорт лома драгметаллов с 1 февраля 2022 года на шесть месяцев. Это следует из опубликованного на официальном портале правовой информации проекта постановления, доработанного по итогам общественного обсуждения.

В первоначальном проекте постановления, опубликованном в начале ноября, предлагалось ввести запрет с 1 января, так же на шесть месяцев. Кроме того, по итогам обсуждения, Минфин исключил катодную сурьму в слитках из того сырья, на экспорт которого предлагается наложить запрет.

"Установить с 1 февраля по 31 июля 2022 г. включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, за исключением катодной сурьмы в слитках <…>, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов <…>, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", - говорится в новом варианте проекта постановления.

Причины предлагаемых мер

Российскими потребителями сырья, содержащего драгоценные металлы, являются аффинажные предприятия (занимаются очисткой извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до значений, установленных законодательством РФ или превышающих их - прим. ТАСС), отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления, которая была опубликована ранее.

В настоящее время российский рынок драгоценных металлов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, в связи с чем уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%, говорилось в записке.

Дефицит содержащего драгоценные металлы сырья, одной из причин которого является его вывоз за пределы РФ, в конечном счете влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы, отмечалось в документе.

Введение временного запрета вывоза с территории Российской Федерации лома и отходов драгоценных металлов позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, увеличить налоговые поступления в бюджет, а также пресечь деятельность по вывозу с территории страны сырья с высоким содержанием драгоценных металлов под видом сырья с низким содержанием, в том числе в рамках перетока указанных видов товаров в страны Евразийского экономического союза для последующего экспорта в третьи страны, заключалось в пояснительной записке.

Драгоценные металлы являются важнейшим видом военно-стратегического и промышленного сырья, без которого невозможно функционирование предприятий военно-промышленного комплекса, электроники, гражданского самолетостроения, автомобильной, нефтехимической, ювелирной промышленности и многих других отраслей народного хозяйства, отмечалось в документе.