В Коми выделили 136 млн рублей на выплаты пострадавшим в пандемию предпринимателям

"Мы предусмотрели 136 млн рублей в бюджете республики на выплаты предпринимателям, которые не вошли в федеральный перечень поддержки отраслей. К примеру, у нас до сих пор закрыты детские развлекательные центры и комнаты. Получить средства максимально просто - в один клик через МФЦ или Минэкономразвития. Поступило уже 702 заявки. На 20 декабря субсидию получили 188 предприятий малого и среднего бизнеса, им перечислено 16,4 млн рублей. Денег достаточно, никаких задержек не будет", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице республики в "ВКонтакте".

По его данным, субсидия равна МРОТ с учетом среднего районного коэффициента - 23 908 рублей в расчете на одного сотрудника малого предприятия или самого предпринимателя, если он действует без наемных работников.