"Россети" повысили надежность энергоснабжения городского округа Домодедово

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" (входит в группу "Россети") модернизировала подстанцию "Санаторная", которая обеспечивает энергоснабжение более 30 социальных объектов и 4 тыс. жителей городского округа Домодедово. Об этом говорится в сообщении группы.

В рамках модернизации мощность подстанции увеличена в 2,5 раза, до 80 МВА, благодаря замене двух силовых трансформаторов. Наряду с этим было переустроено открытое распределительное устройство с применением высоконадежных элегазовых выключателей, построено новое здание пункта управления подстанцией, а также внедрена автоматизированная система дистанционного управления электрооборудованием и микропроцессорные комплексы релейной защиты.

Инвестиции компании в проект составили 680 млн руб.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.