Кафе и рестораны в Белгородской области возобновят работу ночью для клиентов с QR-кодом

ТАСС, 20 декабря. Кафе и рестораны в Белгородской области смогут возобновить работу в ночное время с 21 декабря при наличии у посетителей QR-кода или ПЦР-теста, сообщил в понедельник оперштаб региона.

"Общепит теперь может работать круглосуточно, однако с 22:00 до 06:00 посетители должны будут предъявить QR-код либо ПЦР-тест сроком до 48 часов", - говорится в сообщении.

В понедельник на оперативном совещании правительства региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также отмечал, что с 21 декабря в регионе отменят необходимость предъявлять QR-код при посещении торговых центров, музеев и театров, кинотеатров. Кроме того, действие кодов отменят в концертных залах, фитнес-центрах региона.

По информации департамента здравоохранения региона, к 17 декабря первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 80% от общего числа взрослого населения Белгородской области. Сформировать коллективный иммунитет в области планируется в январе 2022 года - после того, как все привитые первым компонентом завершат иммунизацию.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 79 164 случая заражения коронавирусом, отмечено 1 677 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.