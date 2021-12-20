Глава "Оператора ГТС Украины" назвал шантажом неувеличение "Газпромом" транзита газа

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выступил с утверждением, что "Газпром" шантажирует Европу тем, что не увеличивает транзит природного газа через украинскую территорию.

"Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь [через Украину]. "Газпром" не планирует увеличивать транзит свыше 109 млн куб. м. в сутки, что предусмотрено существующим контрактом. Выводы очевидны - шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока - 2", - утверждал он в понедельник на своей странице в Facebook.

Макогон пожаловался, что увеличение транзита не происходит, даже несмотря на "заоблачные цены на газ в ЕС", которые достигают $1,8 тыс. за тысячу куб. м., имеющиеся свободные транзитные мощности на Украине, а также заявления руководства РФ о том, что поставки в ЕС увеличиваются.

Согласно данным платформ RBP и GSA Platform по состоянию на понедельник, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину в январе, холдинг заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на аукционе. "Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м. в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" на 40 млрд куб. м. на год (около 109,5 млн куб. м. в сутки).

"Газпром" уже на протяжении четырех месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту газа через Украину, а также не бронировал доптранзит газа через Украину и Польшу в I-III кварталах 2022 года. При этом холдинг с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м. газа, таким образом, выполнив свои обязательства на 2021 год в полном объеме.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м. газа в 2020 году и 40 млрд куб. м. ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м., что стало самым низким показателем за последние 30 лет.