В Ереване заявили о возможности сохранить цену на российский газ на 10 лет

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении сообщила о возможности установить фиксированную цену на российский газ на десятилетний период. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте ведомства.

"Армения взяла на себя обязательства по возврату инвестиций, которые были осуществлены компанией "Газпром" в пятый энергоблок Разданской ТЭЦ, и обеспечению внутренней нормы доходности. Но инвестиции не были возвращены, более того, выросли кредитные обязательства, привлеченные для реконструкции станции. Для решения этой проблемы правительства Армении и РФ пришли к соглашению о том, что в течение 10 лет - начиная с 1 февраля 2022 года - для обеспечения стабильной деятельности станции "Раздан-5" армянская сторона будет ежегодно предоставлять компании средства в размере $31,79 млн", - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что "в рамках этого соглашения появляется возможность в течение ближайших 10 лет иметь стабильную цену на российский газ на уровне $165 за 1 тыс. куб. м".

19 октября вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что республика и РФ пришли к соглашению в вопросе цены на поставляемый в Армению природный газ. Тогда Григорян отмечал, что одной из главных проблем, по которой сторонам пока не удавалось договориться, оставалась ситуация с пятым энергоблоком Разданской ТЭЦ, который принадлежит "Газпрому" и сейчас не функционирует. По словам вице-премьера, Армения хотела бы, чтобы пятый энергоблок стал частью энергетической системы страны. Однако по договору с "Газпромом" все инвестиции компании должны иметь доходность в 9%. Строительство станции - очень серьезная инвестиция, но она не гарантирует доходность. В этом, по словам Григоряна, состояла суть проблемы. Вице-премьер подчеркнул, что решение данного вопроса позволит значительно стабилизировать ситуацию с ценой на газ в стране.

"Газпром" - единственный поставщик газа в Армению. На внутреннем рынке поставки топлива осуществляет компания "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для республики выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Частным потребителям газ продается по более высокой цене с учетом государственных налогов и расходов компании "Газпром Армения".