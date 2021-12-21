Исполнительный совет МВФ одобрил новую программу финансовой помощи Молдавии

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник одобрил 40-месячную программу финансовой помощи Молдавии в рамках расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), которая подразумевает выделение средств на общую сумму $590,6 млн. Как уточнила пресс-служба фонда, первый транш составит $84,4 млн.

"Одобрение этих запросов позволяет выделить около $84,4 млн <...>. Общая предусмотренная сумма выделяемых средств в рамках 40-месячной программы ECF/EFF составит около $590,6 млн <...>", - отмечается в документе.

Новую программу финансовой помощи на 40 месяцев Кишинев и МВФ предварительно согласовали в конце октября. Соглашение подлежало утверждению руководством фонда и исполнительным советом МВФ.

Чтобы получить помощь, Молдавии предстоит выполнить ряд условий: обеспечить независимость центрального банка, активизировать борьбу с коррупцией, повысить предсказуемость государственной политики и укрепить финансовые институты.

В прошлом году Молдавия и МВФ достигли предварительного соглашения о кредите на сумму $558 млн на следующие три года. Однако его реализации помешал политический кризис в стране. Минувшим летом МВФ направил в Молдавию около $236 млн для поддержки бюджета и экономики, в том числе малого бизнеса.