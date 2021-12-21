Ущерб от ЧС в России в этом году может превысить 165 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Чрезвычайные ситуации нанесли России в 2021 году ущерб, который может превысить 165 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В 2020 году чрезвычайными ситуациями государству был нанесен убыток на сумму порядка 165 млрд рублей. Не исключаю, что в этом году он будет больше, так как на Дальнем Востоке были длительные работы по ликвидации последствий паводка, а в Якутии работы по тушению пожаров завершились только осенью", - сказал он.

Только за 11 месяцев этого года в стране произошло 360 чрезвычайных ситуаций, что на 14% больше, чем в 2020 году. Они унесли жизни почти 500 человек, еще 65 тыс. человек получили травмы, что также больше, чем в прошлом году.

"Количество ЧС выросло за счет крупных ДТП с массовой гибелью людей, число погибших увеличилось из-за авиакатастроф, а вот количество пострадавших, которым был причинен материальный ущерб, выросло из-за участившихся неблагоприятных метеорологических явлений", - уточнил Чуприян.

Наводнения в 2021 году затронули большую часть субъектов России - 63 региона. От них пострадали 620 населенных пунктов, 10 тыс. жилых и дачных домов, более 36 тыс. приусадебных участков. Чуприян напомнил, что к чрезвычайным ситуациям федерального характера в этом году отнесены летние наводнения в Крыму и на Дальнем Востоке (в Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае). Ущерб от паводка в Крыму составляет около 5 млрд рублей, на Дальнем Востоке - более 13 млрд рублей. На ликвидацию последствий этих ЧС из резервного фонда правительства РФ через МЧС России было выделено около 1 млрд рублей.