Губернатор Алтайского края заявил о росте ВРП на 3%

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края по итогам 2021 года достигнет 700 млрд рублей, он вырос по сравнению с прошлым годом на 3%. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"Год в принципе по экономическим показателям заканчивается в положительной зоне, если говорить об экономике. То, что видим сегодня, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Валовой региональный продукт достигнет примерно 700 млрд рублей, это трехпроцентный рост по отношению к предыдущему году. Продолжается рост промышленного производства, он будет порядка 2-2,5% по отношению к году предыдущему", - сказал губернатор.

Он уточнил, что по итогам года ожидается и рост инвестиций - их общий объем в основной капитал достигнет 128 млрд рублей, тогда как в прошлом году он составил 122 млрд рублей.

"Средняя зарплата по итогам этого года ожидается на уровне 33 тыс. рублей. Рост по итогам года примерно около 10% - это номинальная зарплата", - отметил глава региона.

Рост валового регионального продукта в Алтайском крае к концу 2024 года прогнозируется на уровне 20%, его объем превысит 842 млрд рублей.