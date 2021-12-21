В Москве инвестируют 40 млрд рублей в развитие участка бывшей промзоны "Южный порт"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Третий проект о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны "Южный порт" одобрили в Москве, инвестиции составят 40 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В этом году город уже одобрил два проекта о комплексном развитии бывшей промзоны "Южный порт", на днях была согласована третья концепция. Участок расположен между ТТК и Волгоградским проспектом, его площадь составляет почти 23,5 га. Сейчас там находятся склады, автотехцентр и ремонтно-складская база. Реализация проекта позволит создать в этом квартале 11 тыс. новых рабочих мест, инвестиции по новому объекту в районе Текстильщики составят 40 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет превысят 3,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Александра Прохорова, по проекту там построят объекты общественно-делового назначения. Общественно-деловая застройка - торговые центры, банки, рестораны, кинотеатры, музеи - займет свыше 452 тыс. кв. м. Предельный срок реализации проекта от момента заключения договора составит не более 15 лет.

Ранее правительство Москвы под комплексное развитие одобрило еще два участка в бывшей промзоне "Южный порт" общей площадью более 37 га. Суммарно районы Печатники и Текстильщики смогут получить более 26 тыс. новых рабочих мест. В целом промзона сохранит промышленную функцию, в дополнение к которой появится общественно-деловая инфраструктура, а также благоустроенные парки и скверы.