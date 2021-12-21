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Новосибирская область дополнительно получит 3 млрд рублей на строительство дорог и моста

Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области получат дополнительно 2 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в 2022-2023 годах и 1 млрд рублей на возведение четвертого моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Принято решение направить дополнительно в 2022-2023 годах по 1 млрд рублей ежегодно на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог, а также 1 млрд рублей в 2022 году - на строительство четвертого моста через Обь", - приводятся в сообщении слова первого зампреда Госдумы Александра Жукова.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией (СКК) в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км.

Предполагалось, что при общей смете проекта примерно в 40 млрд рублей из федерального бюджета на строительные работы выделят 26 млрд, около 3,8 млрд на подготовку площадки пойдет из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным. В 2020 году на строительство объекта было получено 6,5 млрд рублей.

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