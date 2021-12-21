ТОР "Якутия" расширят для включения креативного кластера "Квартал труда"

ТАСС, 21 декабря. Территория опережающего развития (ТОР) "Якутия" будет расширена, в 2022 году в нее войдет креативный кластер "Квартал труда" - творческое пространство для развития креативной экономики. Постановление правительства РФ о расширении границ ТОР опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Правительство одобрило расширение границ территории опережающего развития "Якутия" за счет включения нового земельного участка, расположенного в Якутске. Также дополнен перечень видов экономической деятельности, на которых в ТОР "Якутия" распространяется особый правовой режим. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается на сайте.

Данное решение поможет создать условия для реализации инвестиционного проекта по созданию креативного кластера "Квартал труда". Это будет творческое пространство для развития креативной экономики, которое объединит порядка 150 резидентов. Основными направлениями их деятельности станут, в том числе кино, анимация, рекламный бизнес, изобразительное и исполнительское искусство, консалтинг и образование в области дизайна, маркетинга, игровой графики.

"Проект планируют запустить в 2022 году. Благодаря ему <…> в экономику региона в период деятельности инвестора поступит не менее 552,4 млн рублей частных инвестиций", - отмечается в сообщении.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия", преференциальный режим распространили на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях. По данным правительства Якутии, в настоящее время на территориях опережающего развития "Якутия" и "Южная Якутия" ведут деятельность 46 резидентов, все проекты рассчитаны на создание более 10 тыс. новых рабочих мест, из них 8 тыс. уже создано. Суммарный объем инвестиций по всем проектам ТОР в Якутии превысил 123 млрд рублей, фактически вложено свыше 69 млрд рублей.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития, количество резидентов - 543, объем инвестиций по соглашениям - более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 трлн рублей частных инвестиций и создано более 45 тыс. рабочих мест.