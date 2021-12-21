Песков: даже выгодные проекты в экономике становятся жертвами политических нападок

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Выгодные экономические проекты сейчас рискуют стать объектом политических нападок со стороны ряда стран, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Инвесторы - это люди специфические, но когда они видят в качестве российских собеседников таких профессиональных людей, энергичных, проактивных, как те, которые работают в РФПИ, то это, конечно, способствует и укреплению нашего положительного имиджа, несмотря на все турбулентности, которые сейчас в мире происходят, несмотря на всю напряженность, несмотря на политизацию всех тех процессов, которые уж не должны бы были политизироваться", - сказал Песков.

"Иногда сейчас даже абсолютно выгодные для всех экономические проекты становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств", - добавил представитель Кремля.

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, с 2011 года осуществляющий прямые инвестиции в российскую экономику совместно с ведущими зарубежными инвесторами. Объем вложений за 10 лет работы фонда составил более 2,1 трлн рублей.