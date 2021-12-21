Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию компании "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход". Стратегия предусматривает снижение углеродного следа и достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году, говорится в сообщении компании.

"Новая стратегия направлена на развитие достижений предыдущей стратегии и в то же время учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии", - отмечается в сообщении.

Стратегия предусматривает сокращение углеродного следа при дальнейшем увеличении операционной и финансовой эффективности деятельности. Кроме того, "Роснефть" ставит перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году. Эту цель компания планирует обеспечить за счет мероприятий по сокращению выбросов, использованию низкоуглеродной генерации, развитию энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, использованию потенциала природного поглощения.

При этом промежуточные цели по сокращению выбросов на пути к достижению углеродной нейтральности предполагают снижение выбросов на 5% к 2025 году по сравнению с 2020 годом и на 25% - к 2030 году. "Роснефть" также планирует к 2030 году достичь нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и сократить интенсивность выбросов метана до значения менее 0,2%.

Кроме того, компания рассчитывает к 2030 году постепенно перевести собственный транспорт на низкоуглеродные виды топлива, развивать сети реализации газомоторного топлива и сети зарядных устройств для электромобилей на АЗС "Роснефти", а также производить и реализовывать авиатопливо со сниженным углеродным следом.

Добыча газа

"Роснефть" планирует увеличить долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% к 2025 году, при этом к 2030 году компания намерена нарастить добычу до 330 млн т. н. э. Об этом сообщает компания по итогам заседания совета директоров.

"В области добычи углеводородов целевым ориентиром стратегии "Роснефть-2030" является показатель в 330 млн т. н. э. Ключевыми драйверами роста производства относительно текущего уровня станут флагманский проект "Восток ойл", реализуемые крупные нефтяные (включая Русское, Юрубчено-Тохомское, Северо-Даниловское и Северо-Комсомольское месторождения) и газовые проекты ("Роспан", "Харампур" и другие). Доля газа в общем объеме добычи углеводородов вырастет до 25% к 2025 году", - говорится в сообщении.

"Роснефть" также нацелена на удержание лидерства по удельным затратам на добычу. В компании добавили, что в области нефтепереработки стратегия предусматривает рост выхода светлых нефтепродуктов на НПЗ в РФ до 69%.

Новая стратегия "Роснефти" направлена на развитие достижений предыдущей, но она также учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии.

В ней также прописаны планы по снижению углеродного следа при дальнейшем увеличении операционной и финансовой эффективности деятельности компании.

Денежный поток

Свободный денежный поток "Роснефти" может вырасти более чем вдвое к 2030 году с учетом достижения целевых ориентиров новой стратегии компании, говорится в сообщении "Роснефти".

"С учетом достижения целевых ориентиров, заложенных в новой стратегии, ожидается, что свободный денежный поток компании более чем удвоится к 2030 году", - отмечается в сообщении.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении, также подчеркнул, что новая стратегия обеспечит стабильный рост стоимости компании для акционеров и инвесторов. "При этом цели стратегии по снижению выбросов подтверждают статус компании как ответственного поставщика энергоресурсов и одного из лидеров энергоперехода в РФ", - добавил он.